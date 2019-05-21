27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0742
  • 6,7766
  • 247.94
  • 85.036
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Douglas transferi için görüşmelere başlıyor

Galatasaray'da yeni sezon için transferde yeni hedef Douglas olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gelecek sezonun planlamasına başlanıldı. Sarı kırmızılıların transferde Ryan Babel ve Ozornwafor ile anlaşmasının ardından yeni hedefinin Douglas olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Ozornwafor'u da kadrosuna katan Galatasaray'da şimdi yeni hedef Douglas!

Sarı kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının ardından Brezilyalı futbolcunun menajeri ile de masaya oturacak. Fulham ile sözleşmesi sona eren Babel'i bedelsiz, Ozornwafor'u ise 250 bin dolar karşılığında kadrosuna katan Galatasaray, Douglas'ı da bonservis bedeli vermeden almak istiyor.

Hafta sonunda Sivasspor ile oynanacak lig maçının ardından Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, Douglas'ın menajeri ile masaya oturacak. 29 yaşındaki sağ bekin de transferini vakit kaybetmeden bitirmek isteyen Galatasaray'da, Douglas'ın imza atan 3. isim olması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, bu kez transferde vakit kaybetmeden hamlelerini yapmayı planlıyor.

(Futbol Arena)

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TRT'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama

TRT'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama

Rekor geliyor... 10 bin kişi işe alınacak

Rekor geliyor... 10 bin kişi işe alınacak

Kabe'nin içinde ne var?

Kabe'nin içinde ne var?

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

ABD ordusunda tecavüz skandalı! Kadın personel listesi...

ABD ordusunda tecavüz skandalı! Kadın personel listesi...

Dehşete düşüren görüntü! Kadınların elbiselerini yırtıp dövdüler

Dehşete düşüren görüntü! Kadınların elbiselerini yırtıp dövdüler

Kayıp Ecrin'le ilgili kan donduran itiraflar

Kayıp Ecrin'le ilgili kan donduran itiraflar

Yunan uçakları ilk test uçuşlarını gerçekleştirdi

Yunan uçakları ilk test uçuşlarını gerçekleştirdi
 

POPÜLER HABERLER

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

İlk kez böyle görüntülendiler

İlk kez böyle görüntülendiler

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

Telefonu uçakta uçuş moduna almazsanız ne olur?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA