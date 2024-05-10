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Spor

Galatasaray düğmeye bastı! Hedef Kolombiyalı yıldız Jhon Arias

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekibin Fluminense forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte haberin detayları...

Sabah10 Mayıs 2024 Cuma 17:34 - Güncelleme:
Galatasaray düğmeye bastı! Hedef Kolombiyalı yıldız Jhon Arias
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Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

HEDEF JHON ARIAS

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştirecek olan Cimbom'da önceliklerden biri kanat transferi. Tuttomercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.

İKİ RAKİP VAR

Haberde Galatasaray dışında Sevilla ve Zenit'in de yıldız futbolcunun peşinde olduğu belirtildi. Cimbom'un Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Arias'ı kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldığı kaydedildi.

YETENEKLİ VE SÜRATLİ

Arias üstün top tekniği ve süratiyle ön plana çıkıyor. Arias'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

21 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Jhon Arias bu sezon Fluminense formasıyla 21 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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