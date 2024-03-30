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Spor

Galatasaray dümeni Amerika'ya kırdı! Transferde hedef Araron Boupendza

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray forvet için dümeni Amerika'ya kırdı. Sarı kırmızılı ekip bir dönem Hatayspor forması giymiş olan Araron Boupendza gündemine aldı. İşte detaylar...

Takvim30 Mart 2024 Cumartesi 14:21 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni Amerika'ya kırdı! Transferde hedef Araron Boupendza
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Şampiyonluk yarışını önde götürmeyi sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Cimbom, birçok ismi listesinde bulundururken özellikle Carlos Vinicius'un takımdan ayrılmasının yanı sıra Icardi'nin zaman zaman yokluğunda kalite yokluğunu aratmaması ile birlikte farklı rollerde de oynayabilmesi nedeniyle Araron Boupendza gündeme geldi.

6.5 MİLYON EURO'YA MLS'E GİTTİ

Hatayspor'daki peformansı sonrası Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye rekor transfer bedeli ile imza atan Boupendza, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ın yolunu tuttu. Bu sezon başında ise MLS takımlarından FC Cincinnati'ye 6.5 milyon euro karşılığında imza attı.

Amerikan liginde bu sezon 26 karşılaşmada 8 gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Henüz adapte olamadığı ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu yıldız için girişimler başlayacak.

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