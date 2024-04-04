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  • Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı! Hedefteki isim Wilfred Ndidi
Spor

Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı! Hedefteki isim Wilfred Ndidi

Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, İngiltere'de forma giyen Wilfred Ndidi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fotomaç4 Nisan 2024 Perşembe 09:30 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni İngiltere'ye kırdı! Hedefteki isim Wilfred Ndidi
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Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray, orta saha takviyesi için 4 koldan saldırıyor.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan sarı-kırmızılılar, önemli isimlerin peşinde.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Aslan, İngiltere Championship ekibi Leicester City formasını terleten orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi de transfer gündemine aldı.

İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının kozunu kullanarak transferi tamamlamayı planlıyor.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan 27 yaşındaki Nijeryalı orta saha, bu sezon İngiliz ekibinin forması altında 29 karşılaşmada görev alırken takımı adına 4 gol 6 asiste imza attı.

Nijeryalı yıldız için bugüne dek toplamda 17.78 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

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