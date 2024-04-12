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  • Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef Napoli'nin yıldızı Jens Cajuste
Spor

Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef Napoli'nin yıldızı Jens Cajuste

Ligde yolun dolu dizgin devam eden Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sezon sonunda Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yolları ayırmaya sarı kırmızılı ekip, transferde rotayı İtalya olarak belirledi ve Napoli'nin 24 yaşındaki yıldızı Jens Cajuste'yi gözüne kestirdi. İşte detaylar...

12 Nisan 2024 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Galatasaray dümeni İtalya'ya kırdı! Hedef Napoli'nin yıldızı Jens Cajuste
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Bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, diğer taraftan yeni sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına da başlayan Galatasaray operasyonlarına hız verdi.

Aslan'ın transfer hareketliliğinde son durum için Çizme'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Mevcut kadrodan Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile yolları ayırmaya hazırlanan ve 2-3 takviye birden yapması beklenen sarı kırmızılıların, transferde rotayı İtalya'ya çevirdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın, sezon başında 12 milyon Euro'ya Reims'ten Napoli'ye transfer olan Jens Cajuste'nin durumunu araştırdığı belirtiliyor.

HEM ALTI OYNUYOR HEM SEKİZ

24 yaşındaki İsveçli orta saha, bu sezon Napoli'de rotasyon oyuncusu olarak mücadele ediyor. 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen 1.88 boyundaki orta saha, 20 Serie A maçında 629 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı; 6 Şampiyonlar Ligi maçında 157 dakika, 2 İtalya Süper Kupa maçında 151 dakika, 1 İtalya Kupası maçında ise 90 dakika süre aldı.

NAPOLI KİRALIK VEREBİLİR

Napoli'nin, İsveçli futbolcuyu kiralık verebileceği ifade ediliyor. Galatasaray cephesi ise transferde bu kez nokta atışı hamleler yapmaya kararlı ve kiralık isimlerden ziyade, bonservisiyle kadrosuna katabileceği oyuncular üzerinde duruyor.

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