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Spor

Galatasaray Ekmas deplasmanda kayıp

Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında Galatasaray Ekmas, konuk olduğu Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibine 85-76 yenildi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
Galatasaray Ekmas deplasmanda kayıp
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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında, deplasmanda Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibine 85-76 mağlup oldu.

Jean-Michel Geoffroy Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-14 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 45-30 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolüne elinden bırakmayan ve son çeyreğe 64-53 önde giren JDA Bourgogne Dijon salondan 85-76 galip ayrıldı.

İki takımın da tur atlama şansını kaybettiği grupta, Alman ekipleri Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen geçen hafta çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

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