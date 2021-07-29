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Spor

Galatasaray elendi Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir

Galatasaray'ın PSV'ye elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi Beşiktaş'ın tek başına temsil etmesi kesinlik kazandı. Siyah-beyazlıların, Devler Ligi'nden elde edeceği gelir de belli oldu.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 00:50
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Galatasaray 'ın 2. ön eleme turunda PSV'ye elenmesinin ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Beşiktaş olacak.

PSV'ye her iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerde veda eden ve hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecekken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından başlayacak.

Galatasaray'ın elenmesiyle Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelire tek başına sahip olacak.

Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlı takımın, galibiyet ya da beraberlikte ödenen ücretler hariç, Şampiyonlar Ligi'ne katılım nedeniyle en az 26 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

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