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Spor

Galatasaray Enes Ünal için harekete geçiyor

Galatasaray, Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Villarreal'in milli golcüsü Enes Ünal'ı transfer listesine aldı.

26 Nisan 2020 Pazar 18:20 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 18:20
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Galatasaray, koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen araya karşın gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İspanya basını, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesine bonservisi Villarreal'de bulunan Enes Ünal'ı da aldığını duyurdu.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Fatih Terim'in yeni projesinde Enes Ünal'ı görmek istediği ve tarafların kısa süre içerisinde görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Enes'in bu sezon kiralık olarak forma giydiği Valladolid'in de genç golcüyü kadrosunda tutma konusunda istekli olduğu ancak Galatasaray'ın araya girmesi sebebiyle bu transferin çok zorlaştığı ifade edildi.

Valladolid'de bu sezon 26 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

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