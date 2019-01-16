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Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı

Galatasaray, Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

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Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar kiraladı.

(TRT Spor)

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