Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı
Galatasaray, Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar kiraladı.
(TRT Spor)
Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar kiraladı.
(TRT Spor)
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