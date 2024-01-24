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Spor

Galatasaray evinde İstanbulspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Galatasaray evinde İstanbulspor'u ağırlayacak
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise oynadığı maçların 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 14'ünü yitirdi. Trabzonspor maçında sahadan çekildiği için hükmen mağlup sayılan ve 3 puanı silinen sarı-siyahlı takımın 10 puanı bulunuyor.

Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1-0 kazanmıştı.

4 FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

Galatasaray'da 4 futbolcu, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan ve aynı zamanda sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez de müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SAHASINDA 27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 10 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 43 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 12 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

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