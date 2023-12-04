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Spor

Galatasaray evinde set vermeden kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında sahasında ağırladığı Bigadiç Belediyespor'a karşı set vermeden 3-0 galip geldi.

4 Aralık 2023 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Galatasaray evinde set vermeden kazandı
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Burak Güngör, Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Bigadiç Belediyespor: Ebrahimi, Yiğit Yılmaz, Nwachukwu, Taha Erden, Einisamarein, Vefa Yılmaz (Yiğit Yıldız, Salih Özdemir, Eren Kanlı, Kadir Bircan, Andaç Kapan, İlker Çakır, Murat Al, Gökhan Çatal)

Setler: 25-12, 25-18, 25-23

Süre: 76 dakika (19, 26, 31)

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