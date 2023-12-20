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Spor

Galatasaray, evinde tur biletini kaptı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda MB Zaglebie ile rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçtan 90-90'lık eşitlikle ayrılan sarı kırmızılılar, seyircisi önünde 91-65 galip gelerek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 19:38 - Güncelleme:
Galatasaray, evinde tur biletini kaptı!
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Polonya'nın MB Zaglebie ekibini 91-65 mağlup etti.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı maç 90-90'lık eşitlikle sona eren Galatasaray, rövanşı kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip ilk çeyreği 28-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, soyunma odasına 43-26 önde girdi.

Rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan sarı-kırmızılılar üçüncü çeyrek sonunda 24 sayılık avantajı yakaladı: 67-43. Dördüncü çeyrekte de rahat bir oyun ortaya koyan Galatasaray, salondan 91-65 galip ayrıldı.

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