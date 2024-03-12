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Spor

Galatasaray ezber bozdu! Gözler yeni rekora çevrildi

Galatasaray, bu sezon da adım adım şampiyonluğa yürüyor. Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yarışı sürdüren sarı-kırmızılılar, topladığı puanla şampiyonluğa ulaştığı 5 sezondaki puanlarını solladı ve gözünü yeni rekora dikti. İşte detaylar...

Sabah12 Mart 2024 Salı 09:16 - Güncelleme:
Galatasaray ezber bozdu! Gözler yeni rekora çevrildi
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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk için çekişen Galatasaray, zirvede iki puan farkla önde yer alıyor. Bitime 9 hafta kala avantajını kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılı takım, sergilediği performansla da diğer yıllara göre bambaşka bir dönem yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de sadece Hatayspor'a yenilen Aslan, deplasmanda Kayserispor, Fenerbahçe ve Sivasspor ile berabere kaldı. 29 haftada 78 puana ulaşan Cimbom, 34 haftalık maratonda şampiyonluğa ulaştığı 5 sezonda topladığı puanları solladı.

GALATASARAY YENİ REKORA GÖZÜNÜ DİKTİ

Fatih Terim döneminde 2012'de 77, 2013'te 71, 2018'de 77 ve 2019'da 69 puanla mutlu sona ulaşan Galatasaray, 2015'te Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 77 puanla 4. yıldızı takmıştı. Okan Buruk, bu sezon daha 29 maçta ulaştığı 78 puanla şampiyonların 34 haftalık performansını geride bıraktı. Sezonun kalan bölümünde oynayacağı 9 maçta 27 puan daha toplama şansı olan Okan Buruk'un takımı Galatasaray, 3 puanlı sistemde Fenerbahçe'ye ait olan 93 puanlık (1988-89) rekoru da geçip adını tarihe yazdırma peşinde.

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