31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7675
  • 6,5576
  • 261.56
  • 95.275
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Fabian Delph için görüşmelere başlıyor

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılarda İdari Direktör Şükrü Hanedar, 29 yaşındaki yıldızın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yapma kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyon Galatasaray, Sevilla'nın Ever Banega konusunda sorun çıkarması üzerine Manchester City'de fazla şans bulamayan Fabian Delph için somut adım atma kararı aldı.

Geçen sezon İngiliz ekibinde fazla şans bulamayan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetici Şükrü Hanedar, İngiltere'ye gidiyor.

Yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve bu nedenle Cimbom'a çok sıcak bakıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, futbolcunun uluslararası tecrübesinin çok yüksek olmasının Şampiyonlar Ligi'nde takıma katkısını artıracağına inanıyor.

Oyunun iki yönünü de oynama yeteneği olan İngiliz yıldız, savunmadaki agresifliğiyle de hatlar arasındaki bağlantının önemli bir aktörü olarak ön plana çıkıyor.

Galatasaray, Delph'i 15 milyon euro'luk piyasa değeri yüzünden kiralama yoluna gidecek. Manchester City yönetimi de ayrılmasına sıcak bakıyor.

FABIAN DELPH KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Kasım 1989

Doğum yeri: İngiltere

Boy: 1.74

Mevki: Merkez orta saha

PROFESYONEL KARİYERİ

Yıl Takım Maç Gol

2006-09 Leeds United 58 6

2009-15 A. Villa 134 8

2015- M. City 89 5

(Takvim)

İşçi servisinde panik anları!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Skandal! AA muhabirini ülkeye sokmadılar

Skandal! AA muhabirini ülkeye sokmadılar

Yeni askerlik sistemiyle erken terhis açıklaması

Yeni askerlik sistemiyle erken terhis açıklaması

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

İstanbul'da büyük panik! Uçağın 30 metre üzerinden geçti

İstanbul'da büyük panik! Uçağın 30 metre üzerinden geçti

Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi

Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi

Kahreden görüntü Aylan'ı hatırlattı

Kahreden görüntü Aylan'ı hatırlattı
 

POPÜLER HABERLER

İşçi servisinde panik anları!

İşçi servisinde panik anları!

Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo

Sıcak havalarda nasıl uyuyabiliriz? Uzmandan 20 önemli tüyo

ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi

ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi

Kan donduran olay! Ormandaki poşetten bakın ne çıktı

Kan donduran olay! Ormandaki poşetten bakın ne çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA