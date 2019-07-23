G.Saray transferde 2 bombayı birden patlatıyor

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Galatasaray, Falcao ve Samatta için tüm şartlarını zorluyor

Falcao ve Samatta ile dirsek teması halinde olan Galatasaray, tüm şartlarını zorluyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Mitroglou - Diagne ikilisiyle yolları ayırır ayırmaz Falcao ve Samatta’ya imza attıracak olan Galatasaray’da yıldız futbolcuların transfer şartları masaya yatırıldı.
 
DİAGNE'NİN YERİNE SAMATTA
 
Geçtiğimiz sezon 50 maçta 32 gol atan Samatta için Genk’le pazarlık halinde olan Galatasaray, oyuncunun sözleşmesinde yer alan ’15 milyon euro’ya serbest kalır maddesini’ aşağıya çekmeye uğraşırken sarı kırmızıların bu işi 10 milyon euro’ya bitirmeye çalıştığı belirtildi. Diagne’nin satışından alınacak 13 milyon Euro civarındaki parayı Tanzanyalı forvette kullanmayı planlayan Mustafa Cengiz’in Şükrü Hanedar’a tam yetki verdiği anlaşılırken, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in de gelişmeleri anbean yakından takip ettiği bildirildi.
 
FALCAO İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR
 
Galatasaray’ın hedefindeki ikinci bomba ise Radamel Falcao. Menajer Ahmet Bulut’a göre trasferi yüzde 50-50 olan Falcao, Monaco tarafından cüzi bir bonservis fiyatı karşılığında serbest bırakılmaya hazırlanırken, yıldız futbolcunun Cimbom’a imza atmaya yakın olmasına rağmen sponsor sorunu ve yıllık ücretinin 7 milyon euro’ları bulması sarı kırmızılı kulübün imkanlarını zorluyor. Her şeye rağmen yönetimin Falcao için tüm şartları seferber edeceği vurgulanırken Şükrü Hanedar’ın yakın bir süre içerisinde 33 yaşındaki golcüyü İstanbul’a getireceği belirtiliyor.
 
'GOMİS'TE NELER OLDUĞUNU GÖRDÜK'
 
Radamel Falcao’nun maliyetini enine boyuna ele alan yönetime Gomis örneği veren Fatih Terim’in Abdurrahim Albayrak’ı uyardığı ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın Albayrak’a ‘Gomis 4,5-5 milyon Euro civarında para alıyordu, 1 milyon Euro istedi vermedik sonu bizim için sıkıntı oldu forvetsiz kaldık. Sonra Diagne’yi aldık durum ortada’ dediği öğrenildi.
 
Hali hazırda 14 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray’da Kostas Mitroglou, Diagne, Ozornwafor ve  Mariano ile yolların ayrılması bekleniyor.

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