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Spor

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak Galatasaray maçın hazırlıklarına devam ediyor

AA10 Mayıs 2024 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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