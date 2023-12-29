Bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması iptal oldu. Yapılan durum değerlendirmesi sonrası TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe ortak bildiri yayımladı. İşte detaylar...

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ortak açıklama:

Kamuoyuna duyurulur,

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Gerekli açıklama yapıldı. Biz dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN BİLDİRİ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'DEN BİLDİRİ PAYLAŞIMI