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Galatasaray, Fernando Llorente'nin menajerine resmi teklifini yaptı

Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Fernando Llorente’nin menajerine resmi teklifini sundu.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Kostas ile kiralık sözleşmesine son verip Diagne'yi de 15 milyon euroya elden çıkarmanın planlarını yaparken gündeme sürpriz bir isim daha geldi; Fernando Llorente.

Yeni sezona Avrupa tecrübesi yüksek iki yeni santrafor ile girmenin planlarını yapan sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in talebi üzerine Fernando Llorente'nin menajeri ile ikinci kez görüşme masasına oturdu. 2 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon euro garanti ücret talep eden 34 yaşındaki forvete 1+1 yıllık sözleşme ve 2 milyon euro garanti ücret öneren sarı-kırmızılı yönetim, Llorente'nin talep ettiği ücrette ve sözleşme şartında indirime gitmesini bekliyor.

Transfer süreci geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Llorente, "Tottenham ile sözleşmem sona erdi ve kulübün benimle ilgili bir kararı almadı, ben ve ailem için en iyi opsiyonları değerlendirmeye devam ediyorum. Tottenham benim için bir fırsattı ve şimdi bunun gibi fırsatların olup olmadığını göreceğiz, savaşmaya devam edeceğim. İspanya benim için bir opsiyon mu? Evet, orası benim ülkem ve hem orada futbol oynamayı hem de ülkemi çok özledim" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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