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Galatasaray, futbolu bırakan Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı.

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Galatasaray Kulübü, futbol hayatını noktalayan eski futbolcusu Didier Drogba için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fildişi Sahilli yıldız oyuncu için "Bir futbolcudan çok daha ötesi. Bu güzel oyuna kazandırdığın her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

Aktif futbol yaşantısını 40 yaşında sonlandıran Didier Drogba, 2012-2013 ve 2013-2014'te toplam 1,5 sezon Galatasaray forması giymişti.

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