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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Sarı kırmızılılar maçın hazırlıkların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 19:02 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 19:02
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda kurallı taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Emre Akbaba ve Mbaye Diagne, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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