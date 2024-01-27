Galatasaray, Gaziantep FK mesaisinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Bu arada idmanı, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Cassio Lincoln de ziyaret etti.