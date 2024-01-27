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Spor

Galatasaray, Gaziantep FK mesaisinde

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Galatasaray, Gaziantep FK mesaisinde
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Bu arada idmanı, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcularından Cassio Lincoln de ziyaret etti.

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