Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius'a konuk oldu.

Vilniaus LFF Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmada ev sahibi Zalgiris 47. dakikada Oyewusi'nin golüyle öne geçti.

Sarı kırmızılı takım 75. dakikada Abdülkerim ile eşitliği yakalarken 78. dakikada Halil Dervişoğlu takımını öne geçirdi.

90+1. dakikada Kazlauskas maça yeniden dengeyi getirdi. Zalgiris'te Kazlauskas attığı gol sonrası formasını çıkardığı için ikinci sarıdan kırmızı kart görerek rövanşta oynama şansını kaybetti.

Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos tarihinde Galatasaray'ın sahası Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN 11'İ

Sarı kırmızılı takım Zalgiris karşısına geçtiğimiz yılın alışılmış 11'ine yakın bir 11'le çıktı.

Kalede Muslera'yla başlayan Galatasaray, savunmayı Boey, Nelsson, Abdülkerim ve yeni transfer Angelino'yla oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk orta sahada Berkan ve Sergio Oliveira'yı görevlendirirken Zaniolo, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu hücum hattını oluşturdu.

İleride ise tek forvet olarak Barış Alper Yılmaz gol aradı.

İKİ YENİ TRANSFER SAHADA

Galatasaray'ın yeni transferlerinden sadece Angelino Zalgiris karşısında sahada yer aldı.

Sarı kırmızılı takımın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu maça yedek kulübesinde başlarken sonradan oyuna dahil oldu. Wilfried Zaha ile Cedric Bakambu ise maç kadrosunda yer alamadı.

YUNUS DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmaya Galatasaray oyun üstünlüğünü elinde bulundurarak başladı. Okan Buruk'un öğrencileri topu ayağında tutan taraf olurken Yunus'un şutu direkten döndü.

20. dakikada orta alanda topla buluşan Yunus Akgün çalımlarla ilerleyip ceza alanı içinde şutunu çekti. Top direkten döndü.

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Galatasaray'ın rakibi Zalgiris 10 kişiyle kendi yarı sahasında sarı kırmızılı ekibi karşılayarak kalesini savundu. Galatasaray ise savunma arkasına özellikle Barış Alper'i kaçırarak pozisyon aramaya çalıştı. İki takım da direkten dönen pozisyonun ardından gole çok yaklaştı.

28. dakikada Barış Alper Kerem'in uzun pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış'ın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

31. dakikada ise Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

ZALGIRIS GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın ikinci devresine hızlı başlayan Zalgiris, yakaladığı pozisyonda golü bularak maçta öne geçti.

47. dakikada Sol kanatta topla buluşup Nelsson'dan sıyrılan Oyewusi karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

DEĞİŞİKLİKLER GALATASARAY'A YARADI, GOL GELDİ

Golü yedikten sonra rakip yarı sahaya oyunu iyice yıkan Galatasaray'da Barış Alper'in yerine Mertens, Berkan'ın yerine Midtsjö, Zaniolo'nun yerine Halil ve Yunus'un yerine Morutan görev yaptı. Galatasaray yaptığı değişikliklerin meyvesini kısa sürede alarak eşitliği yakaladı.

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Sergio Oliveira'nın ortasında arka direkte kafayı vuran Abdülkerim topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik geldi.

HALİL GALATASARAY'I ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray golü bulduktan sonra oyunu soğutmadan ikinci gol arayışına girdi. 77'de Oliveira'nın serbest vuruşu kalecide kalırken 1 dakika sonra gol geldi.

78. dakikada Mertens'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciden seken topu Halil Dervişoğlu boş ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

90'DA SÜRPRİZ GOL

Galatasaray öne geçtikten sonra oyun kontrolünü bırakmadı ancak maçın uzatma dakikalarına girilirken kalesinde golü gördü.

90. dakikada Kazlauskas sağ çaprazdan savunma arkasına sızdı. Vuruşunda top ağlara gitti ve skor 1-1 oldu. Gol sonrası formasını çıkarak Kazlauskas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.

31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada orta sahada Nelsson'dan önce topa hamle yapan Oyewusi, topla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Oyewusi'nin vuruşunda top filelere gitti. 1-0

66. dakikada sağ kanattan Mertens'in ortasında ceza yayında topu kontrol eden Oliveira'nın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

75. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sergio Oliveira'nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada Sergio Oliveira'nın serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Gertmonas soluna yatarak gole izin vermedi.

78. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Mertens'in yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas topu çelerken, Halil Dervişoğlu boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-2

90. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Antal'ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

90+1. dakikada sol kanattan Bopesu'nun ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Kazlauskas'ın gelişine vuruşunda top filelere gitti. 2-2

90+2. dakikada Donatas Kazlauskas, gol sevincinde formasını çıkarttığı için hakem Luis Godinho tarafından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: LFF

Hakemler: Luis Godinho xx, Rui Teixeira xx, Pedro Almeida xx

Zalgiris Vilnius: Edvinas Gertmonas x, Mario Pavelic x, Nassim Hnid xx, Stipe Vucur xx, Joel Bopesu xx, Oliver Buff xx Donatas Kazlauskas dk. 80 xx), Yuri Kendysh xx, Nicolas Gorobsov xx, Paulius Golubickas xx (Ovidijus Verbickas dk. 60 xx), Adama Fofana xx (Yukiyoshi Karashima dk. 60 xx), Mahias Oyewusi xxx (Liviu Antal dk. 64 xx)

Yedekler: Tomislav Duka, Kipras Kazukolovas, Petar Mamic, Saulius Mikoliunas, Marko Milickovic, Romualdas Jansonas, Arni Vilhjalmsson, Gustas Jarusevicius

Teknik Direktör: Vladimir Cheburin

Galatasaray: Fernando Muslera x, Sacha Boey xx, Victor Nelsson x, Abdülkerim Bardakcı xx, Angelino xx, Sergio Oliveira xx, Berkan Kutlu x (Fredrik Midtsjö dk. 62 xx), Nicolo Zaniolo xx (Halil Dervişoğlu dk. 73 xx), Yunus Akgün xx (Olimpiu Morutan dk. 73 xx), Kerem Aktürkoğlu xx, Barış Alper Yılmaz x (Dries Mertens dk. 61 xx)

Yedekler: Batuhan Şen, Leo Dubois, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Efe Akman, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Oyewusi (dk. 47), Kazlauskas (dk. 90+1) (Zalgiris Vilnius), Abdülkerim Bardakcı (dk. 75), Halil Dervişoğlu (dk. 78) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Donatas Kazlauskas (dk. 90+2)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Gorobsov, Nassim Hnid (Zalgiris Vilnius)