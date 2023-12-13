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Spor

Galatasaray, geriden gelerek kazandı!

CEV Challenge Kupası 8'li final turunda Macaristan ekibi Penzügyör ile karşılaşan Galatasaray HDI Sigorta, ilk setini kaybettiği mücadeleyi 3-1 kazanarak deplasmandan avantajlı skorla döndü.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final (Son 16) turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Penzügyör SE'yi deplasmanda 3-1 yendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-23 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta diğer üç seti 25-19, 25-14 ve 25-20 kazanarak mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 19 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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