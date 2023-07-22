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Spor

Galatasaray, GKN Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, GKN Kargo ile arasında sponsorluk anlaşması imzaladı.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:00 - Güncelleme:
Galatasaray, GKN Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı
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Galatasaray Kulübü ile GKN Kargo arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Sponsorluklarına bir yenisini daha ekleyen kulübümüz, kurumsal kargo çözümlerinde öncü olan GKN Kargo ile anlaştı. Futbol takımımızın yurt içi maçlarında forma sol kolunda logo hakkını da kapsayan bu anlaşma ile GKN Kargo, 2023-2024 sezonunda kulübümüzün sponsoru oldu." ifadelerine yer verildi.

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin detayların ilerleyen günlerde düzenlenecek tanıtımda duyurulacağı kaydedildi.

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