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Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile dün karşılaşan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Boluspor müsabakasının tamamında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda ve sahada dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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