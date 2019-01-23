Galatasaray, Gregoire Defrel için harekete geçti

ALAN’I ALBAYRAK GETİRECEK

SANTRFOR için dünyanın dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho ve Benjamin Tetteh’in ardından Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen Gregoire Defrel için de harekete geçti. En az 2 forvet birden almak isteyen Galatasaray ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Alan transferini noktalamak için Dubai’de Çin’in Guanghzou Evergrande takımıyla pazarlık halinde.

İTALYAN Dİ MARZİO DUYURDU

ÇEKYA’DA da Sparta Prag ile Tetteh için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmı- zılılar’ın Defrel için harekete geçtiği bildirildi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; G.Saray, bonservisi Roma’da bulunan 27 yaşındaki Fransız golcü Gregoire Defrel için hem kiralık forma giydiği Sampdoria hem de Roma ile temasa geçti. Cim Bom’un bu sezon 22 maçta 7 gol, 1 asistlik performans sergileyen Fransız golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak istediği aktarıldı.

ORİGİ İÇİN YENİ TEKLİF

DİĞER yandan İngiliz basını da Galatasaray'ın bir kez daha Divock Origi'yi kiralamak için Liverpool'a teklif yaptığını öne sürdü. Origi için 20 milyon euro bonservis bedeli isteyen İngiliz yöneticilerin Belçikalıya başka talip çıkmaması halinde Cim Bom'un teklifini bu kez değerlendirebileceği iddia edildi. Ancak, 23 yaşındaki golcünün İngiltere’de ayrılmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Origi, bu sezon Premier Lig'de 3 maçta sadece 1 gol attı.

(Güneş)