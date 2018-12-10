Galatasaray GS Porto maçı şifresiz canlı yayın veren kanallar Galatasaray GS Porto maç yarın saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek

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GALATASARAY PORTO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi D Grubunda son mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Porto'yu ağırlayacak. 11 Aralık Salı günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor.







AVRUPA'DA 277. RANDEVU



UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında yarın Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı.



Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.



Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:



Organizasyon O G B M A Y

Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53

UEFA Şampiyonlar Ligi 109 28 27 54 109 180

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 24 17 6 1 59 22

Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55

UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 75 29 24 22 119 98

UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1

TOPLAM 276 99 72 105 373 409



PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 7. RANDEVU



Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.



Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.





MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI



Türkiye'nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.



Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i yenerek kazandı.



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.



Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

GALATASARAY MAÇ ÖNCESİ BASIN PROGRAMLARI

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı haftasında Portekiz temsilcisi FC Porto ile oynayacağı maçın medya programı belli oldu.



Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 11 Aralık Salı akşamı gerçekleşecek olan mücadele öncesi konuk ekip, Pazar akşamı saat 21.05’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na inecek.



Karşılaşmadan bir gün önce her iki takımın basın toplantıları ve antrenmanları olacak.



Galatasaray, maç öncesindeki son antrenmanını 10 Aralık Pazartesi günü saat 16.00’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirecek.



Teknik direktörümüz Fatih Terim’in bir oyuncumuz ile birlikte katılacağı basın toplantısı ise Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde saat 15.30’da başlayacak.



Konuk ekip FC Porto’nun maç öncesi son antrenmanı, 10 Aralık Pazartesi günü saat 18.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak.



FC Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ve bir oyuncusu ise saat 17.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Medya Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.



Galatasaray ile FC Porto arasındaki karşılaşmanın medya programı şu şekilde: