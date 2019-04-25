Galatasaray gurbetçi oyuncu transferinden 8.5 milyon euro zarar etti

TM Dijital Haber Merkezi

Fenerbahçe maçından önce takım otobüsünü uğurlamaya gelen taraftarlar için talihsiz bir benzetme yaparak ‘Bunların hepsi Suriyeli’ yorumunda bulunan Sinan Gümüş ile köprüler atıldı. Derbiden sonra genç futbolcuyu kadroya almayan Fatih Terim, Sinan Gümüş’e güle güle derken gurbetçi oyuncunun özür dilemesi ayrılığı engelleyemedi.

TARIK ÇAMDAL ESKİŞEHİRSPOR'DAN GELDİ AMA 1860 MÜNİH ÇIKIŞLIYDI!

Son yıllarda nadir de olsa takıma gurbetçi futbolcu takviyesi yapan Galatasaray, bu oyuncuların hemen hemen hiçbirinden tam olarak verim alamadı. Özellikle Ünal Aysal döneminde lejyoner yeteneklere yatırım yapan sarı kırmızılı kulüp maddi anlamda hatrı sayılı bir külfetin altına girerken, Galatasaray’ın yapılan transferlerde karavana atması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Galatasaray’ın son yıllarda kadrosuna kattığı gurbetçi futbolcular…

Tolga Ciğerci: Bonservisine 2,5 milyon Euro ödendi (Maaşı 2 milyon Euro)

Sinan Gümüş: 700 bin euro’ya transfer edildi (650 bin Euro)

Koray Günter: 2,5 milyon euro’ya alındı (750 bin Euro)

Okan Derici: 220 bin Euro yetiştirme ücreti ödendi (150 bin Euro)

Toplam: 5 milyon 920 bin euro = 35 milyon TL (bonservis)

Toplam: 3.550 bin Euro = 21 milyon TL (Yıllık maaşlar)