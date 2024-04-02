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Spor

Galatasaray - Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geleceği maçın VAR hakemi belli oldu.

IHA2 Nisan 2024 Salı 12:25 - Güncelleme:
Galatasaray - Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde bugün oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

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Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Serkan Tokat'a AVAR'da Emre Kargın ve Kerem Ersoy eşlik edecek.

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