Galatasaray - Hatayspor maçının VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde bugün oynanacak Galatasaray - Hatayspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray, bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen olacak.

MAÇIN VAR KADROSU BELLİ OLDU

Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Serkan Tokat'a AVAR'da Emre Kargın ve Kerem Ersoy eşlik edecek.