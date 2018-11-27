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Galatasaray HDI Sigorta, CSM Targoviste’yi 3-0 mağlup etti

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16’lı final turu ilk maçında deplasmanda Romanya ekibi CSM Targoviste’yi 3-0 yendi.

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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16’lı final turu ilk maçında deplasmanda Romanya ekibi CSM Targoviste’yi 3-0 yendi.

Targoviste Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta, 25-23, 25-21 ve 26-24’lük setlerle 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 4 Aralık Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya)-Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8’li finalde mücadele edecek.

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