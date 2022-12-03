Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi
HAKEMLER: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu
SARIYER BELEDİYESPOR: Merve Tanıl, Chatchu-on, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Lila Şengün, Çağla Erdem, Aslı Tecimer, Merve Nezir)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, Popovic, Bell, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Fulden Ural, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas)
SETLER: 23-25, 23-25, 25-17, 23-25
SÜRE: 118 dakika (29, 30, 29, 30)