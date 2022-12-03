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Spor

Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kazandı

Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: Bahçeköy Orman Fakültesi

HAKEMLER: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

SARIYER BELEDİYESPOR: Merve Tanıl, Chatchu-on, Su Zent, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Lila Şengün, Çağla Erdem, Aslı Tecimer, Merve Nezir)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Vasilantonaki, Popovic, Bell, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Fulden Ural, Sude Hacımustafaoğlu, Eda Kafkas)

SETLER: 23-25, 23-25, 25-17, 23-25

SÜRE: 118 dakika (29, 30, 29, 30)

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