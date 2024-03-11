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Spor

Galatasaray hedefe odaklandı!

Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'dan elenen Galatasaray tam anlamıyla lige odaklanmış durumda. Herhangi bir sorun istemeyen teknik direktör Okan Buruk titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Fanatik11 Mart 2024 Pazartesi 10:05 - Güncelleme:
Galatasaray hedefe odaklandı!
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Avrupa'dan ve kupadan elenen Galatasaray, tüm her şeyini lige verdi. Okan Buruk'un öğrencileri, ligin son haftaları için müthiş bir hazırlık içerisine girdi. Yapılacak tek bir hatanın, büyük sonuçlara yol açabileceğinin farkında olan sarı kırmızılılar, ekstra olarak çalışıyor. Bu anlamda özellikle ilk etapta çıkan haberler ve transfer dedikodularına karşı kulaklar kapatılmış durumda.

Takımın yıldızları, bu konuda arkadaşlarını uyarıyor. Galatasaray'da artık tek hedef 24. şampiyonluk için... Teknik direktör Okan Buruk da bu konuda titiz çalışıyor. Buruk, rakiplerini en iyi şekilde analiz ederek, karşılarına çıkabilecek en ufak problemi dahi gidermek adına taktiksel olarak oyuncularını da hazırlıyor.

PROBLEM İSTEMİYORLAR

Ayrıca oyunculardan, mental olarak etkilenmemeleri için çıkan dedikodulara kulak asmamaları istendi. Öte yandan Buruk'un ekibi de hummalı bir çalışma içerisinde. Öyle ki sarı kırmızılılar, son dönemde rotasyon konusunda ciddi anlamda zayıf kaldı. Fakat sakat oyuncuların dönüşü ve form tutamayan oyuncuların yeniden kendini bulmasıyla rotasyon da genişleyecek. Bu kapsamda Galatasaraylı futbolcuların eksikleri üzerinde tek tek duruluyor ve böylece son haftalarda tüm herkesin yüzde 100'ünü vermesi isteniyor.

DAVİNSON'A KAPILAR KAPALI

Savunmada gösterdiği istikrar ile Süper Lig'e amborga koyan ve rakiplerine açık ara fark atan Davinson Sanchez, Aslan'da yeniden eski günlerini buldu! Kolombiyalı'nın göstermiş olduğu üst düzey futbol ise şimdiden Avrupa takımlarının dikkatini çekti. 27 yaşındaki oyuncu için 15 milyon Euro dolaylarında teklifler olduğu konuşuluyor.

Sarı kırmızılılar, deneyimli oyuncuyu ise 9.5 milyon Euro bedel ile renklerine bağlamıştı. Hâl böyle olunca Galatasaray Yönetimi'nin çok daha yüksek bonservis bedeli beklediği öğrenildi. Davinson'un da Galatasaray'da mutlu olması Aslan'ın elini güçlendiriyor.

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