Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Hulusu Belgü hakkında hukuki işlem başlattı

Galatasaray, derbinin ardından sosyal medyada açıklamalarda bulunan Fenerbahçe eski başkan adayı Hulusi Belgü hakkında hukuki işlem başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından sosyal medyada çarpıcı açıklamalar yapan Belgü hakkında hukuki işlem başlatıldığı kulübün resmi internet sitesinden açıklandı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama...

''Bir dijital medya unsurunda Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Camiasına, onulmaz hakaretlerde bulunan Hulusi Belgü nam zatla ilgili gerekli hukuki girişimler başlatılmıştır.

Karakterini tuttuğu takımla ifade eden kişinin, bir büyük camiayı hedef alan hakaretamiz sözleri, hukuki karşılığını bulacaktır. Rakibe saygıyı gözetmeyen, sporun ruhu ve sportmenlikten de uzak içeriğiyle, affedilemez sözlerin sahibinin, hiçbir camiada kabul görmeyecek saldırısı, "ezeli rakip , ebedi dost" kavramına zarar veremez.

Kuruluşundan bu yana, kurucuları, bünyesinden doğduğu Lise'nin öğrencileri ve sporcularıyla, Türk Bayrağı'nın onuru için mücadele etmiş Camiamız, ülkenin birlik ve bütünlüğüne halel getirecek her eylemin karşısında olmuştur.

Kulübümüz ve Camiamız, toplum huzuruna zarar verici eylem ve söylemlerin sahipleriyle, üstelik hedefleştirilerek adının anılmasına izin vermez.

Toplumu, asırlık Camiaları birbirine düşürücü, ayrıştırıcı, düşman edici ve sporun ruhunu anlamamış kişi ve söylemlerle hukuksal mücadelemiz sonuna dek sürecektir.

HULUSİ BELGÜ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, Galatasaray maçının ardından Twitter üzerinden tepki dolu paylaşımlarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA OYUN HAVASI ÇALINDI"

Derbide ölen Koray Şener için Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı alıntılayan Hulusi Belgü, "Maçta bir kişi hayatını kaybetmiş, güzel bir duyuru ile üzüntünüzü bildirmişsiniz ama devre arasında oyun havaları çalmayın be kardeşim, biraz vakur olun" sözlerine yer verdi

"TAKIM TUTMAK KARAKTER GÖSTERGESİ"

Rakibe göndermede bulunan, "Hakikaten takım tutmak bir karakter göstergesi, Atatürk'ün takimını Fenerbahçe'yi tuttuğum için gurur duyuyorum, bugünkü mac her şeyi mübah gören hacıların, hocaların ve teröristlerin arkasına saklanan devlet yardımı ile bir şeyler yapmaya çalışan ve beceremeyen bir takımlaydı. Gencecik bir çocuk ölmüş hala tribünlerde anana yaptırıp itidale davet etmiyorsunuz, tribünler seni sevmeyen ölsün diye şarkılar söylüyor, devre arası müzik yayını yapıyorsunuz. Ayıp, günah terbiyesiz adamlar." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden kareler

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Ölmenin yasak olduğu ada Svalbard

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

Osmanlı Devleti hangi ülkeleri yönetti?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA