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Galatasaray iç sahadaki namağlup rekorunu geliştirerek şampiyonluğa koştu

Şampiyonluğunu ilan eden Aslan, Türk Telekom Stadı faktörüyle kükredi.

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İç sahada rakiplerine uzun süredir boyun eğmeyen sarı-kırmızılı takım, Aslantepe'de yenilmezlik rekorunu geliştirerek, zafere koştu. Evinde oynadığı son 36 lig maçında mağlubiyet görmeyen Aslan (31 galibiyet, 5 beraberlik), iç sahadaki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı.

19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ayrıca ligde oynadığı son 19 resmi maçı kaybetmeyen Galatasaray, bu alanda Avrupa'nın 10 büyük liginin en uzun devam eden serisine sahip. Cimbom, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

4 MİLYON € BONUS

Çifte zafer için takıma 10 milyon lira prim veren Galatasaray'ın kasasından 4 milyon Euro da bonus çıkacak. Ocak'ta Diagne'yi Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro'ya alan Cimbom, sözleşmedeki şampiyonluk maddesine bağlı olarak 3 milyon Euro daha ödeyecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için Belhanda'nın eski kulübü Dinamo Kiev'e 500 bin Euro verecek. Terim de 500 bin Euro şampiyonluk primini alacak.

(Sabah)

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