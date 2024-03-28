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Spor

Galatasaray için her maç final

Galatasaray nisan ayında 5 resmi maça çıkacak. 6 günde bir maç yapacak olan sarı kırmızılı takım her maçı final gibi oynayarak sezon sonunda şampiyonluğu elde etmek istiyor.

Sabah28 Mart 2024 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
Galatasaray için her maç final
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Sezon başından bu yana üç günde bir maç oynayan Galatasaray, Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenince yoğun periyodu da geride bırakmış oldu.

Nisan ayında rahatlayacak olan sarı-kırmızılılar, 1'i Süper Kupa, 4'ü Süper Lig olmak üzere toplamda 5 maça çıkacak.

Açılış, 2 Nisan'da Hatayspor karşılaşmasıyla yapılacak. Ardından Şanlıurfa'ya Süper Kupa finali için gidecek olan Aslan, dönüşünde Corendon Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Pendikspor ve son olarak da Adana Demirspor maçlarıyla nisan ayı tamamlanacak.

"HER MAÇ FİNAL"

Galatasaray her ne kadar nisan ayında 6 günde bir maç yapacak olsa da yönetim ve teknik heyet şampiyonluk yarışında her mücadeleyi final olarak görüyor. Futbolcular da şampiyonluğa konsantre olmuş durumda...

HAKIM ZIYECH PARLAYACAK

Sezonun ikinci yarısının büyük bölümünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech, ligin kalan bölümünde daha fazla süre alacak. Şu ana kadar 16 maçta forma giyen ve 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan Faslı oyuncu, Buruk'un en önemli kozu olacak.

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