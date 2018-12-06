Galatasaray için Pukki iddiası

Ocak ayında forvet transferi yapacak Galatasaray ile anılan Teemu Pukki, sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.

Norwich'te önemli bir çıkışa imza atan Finli golcü, Galatasaray için, "Avrupa'nın saygın ve değerli ekiplerinden birisi" ifadesini kullandı.

4 sezon Brondby'de forma giydikten sonra bedelsiz olarak Norwich City'ye transfer olan Teemu Pukki'nin düşük maliyeti nedeniyle transferinin gerçekleşme ihtimali yüksek görülüyor.

Bu sezon Championship'te 17 maçta 11 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca çıktığı 348 karşılaşmada, 125 gol atarken, 48 de asiste imza attı.

HASAN ŞAŞ DAHA ÖNCE İZLEMİŞTİ

Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Hasan Şaş, Teemu Pukki'yi izlemiş ve Finlandiyalı golcü hakkında Terim'e olumlu rapor sunmuştu.

Norwich ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu, Yunanistan temsilcisi PAOK ile anılmış ancak Pukki İngiltere'yi tercih etmişti.