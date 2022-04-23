Galatasaray idmanında 23 Nisan coşkusu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'nden U9, U10 ve U11 takımlarından çocuklara armağanlar verdi ve daha sonra Türk bayrağı ile toplu fotoğraf çekildi. Ayrıca Katalanlar'ın bayramı St. Jordi Günü dolayısıyla da Domenec Torrent, Florya'daki kadın çalışanlara gül hediye etti.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma, pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyununun ardından hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenman sona erdi. Gribal enfeksiyonu bulunan Taylan Antalyalı antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, saat 15.15'te İzmir'e geçecek