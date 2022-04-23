İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2022 Cumartesi / 22 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray idmanında 23 Nisan coşkusu
Spor

Galatasaray idmanında 23 Nisan coşkusu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay ile deplasmanda oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

IHA23 Nisan 2022 Cumartesi 14:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray Futbol Akademisi'nden U9, U10 ve U11 takımlarından çocuklara armağanlar verdi ve daha sonra Türk bayrağı ile toplu fotoğraf çekildi. Ayrıca Katalanlar'ın bayramı St. Jordi Günü dolayısıyla da Domenec Torrent, Florya'daki kadın çalışanlara gül hediye etti.

Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma, pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyununun ardından hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenman sona erdi. Gribal enfeksiyonu bulunan Taylan Antalyalı antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, saat 15.15'te İzmir'e geçecek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.