Galatasaray iftar programında bir araya geldi

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftara, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, eski teknik direktörlerinden Fatih Terim ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Dursun Özbek, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle buruk bir ramazan geçirildiğini ifade ederek, "Ülkemizin yaklaşık yüzde 20'sinin harap olduğu bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Deprem döneminde Galatasaray Kulübü, büyük bir imtihan verdi. Bölgeye en çabuk ulaşan, en büyük desteği veren, faaliyetlerinde en başarılı olan spor kulübüydük. Yaraları sarmak için faaliyetlerimiz devam ediyor. Yardımlarımız durmayacak. Bölgeye destek açısından girdiğimiz faaliyetlerde ilk günkü hızımızı korumalıyız. Galatasaray olarak verdiğimiz sözler ve yapmamız gereken çok iş var." diye konuştu.

Özbek, sarı-kırmızılı camiada birlik ve beraberlik ile sevgi iklimi oluştuğunu belirterek, "Özellikle sevgi ile özdeşleşmiş bir ay içindeyiz. Bunu yıllar boyunca sürdürelim." görüşünü dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig'in devam ettiğini aktaran Dursun Özbek, "Lige sataşanlar, ligin formatını değiştirmeye çalışanlar var. Onlar için de söyleyecek çok fazla şey yok." şeklinde sözlerini tamamladı.

"HEP BİRLİKTE 23. ŞAMPİYONLUK KUPAMIZI KALDIRACAĞIMIZ GÜNÜ BEKLİYORUZ"



1905 GSYİAD Başkanı Hatipoğlu, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de şampiyon olacağına inandıklarını söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, yaptığı konuşmada, ramazan ayının depremler nedeniyle buruk geçirdiklerini belirterek, "Ramazan ayı, 11 ayın sultanı. Birlik ve beraberliğin, kutsal duyguların ön plana çıktığı bir ay. Ancak bu sene bu ayı maalesef buruk bir şekilde yaşıyoruz. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem faciasının acılarını, yaralarını hala en derinden yüreklerimizde hissediyoruz. Bu burukluk içinde elimizden geldiğince yaraları sarmaya, birlik ve birliktelikle hareket ederek acıları hafifletmeye çalışıyoruz. Bütün bu üzüntünün içinde ayrıca gururluyuz çünkü kulübümüz depremin ilk anından itibaren tüm gücünü seferber ederek depremzede vatandaşlarımıza yardım ulaştırmada büyük bir başarı gösterdi. Depremin acılarını sarmak için çeşitli yardımları organize ediyoruz. Hem konteyner hem kalıcı konutlar hem de okullar konusunda ciddi adımlar atıyor, verdiğimiz sözleri hızlıca yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylıların "Mayıslar bizimdir" sloganını hatırlatan Hatipoğlu, "Bu sene de 'haziranlar bizimdir.' diyeceğiz. Haziran ayının ilk haftasında bu sezonun son maçını ezeli rakibimiz ile oynayacağız. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda hep birlikte 23. şampiyonluk kupamızı kaldıracağımız günü bekliyoruz." diye konuştu.

İftarın ardından 1905 GSYİAD'ın yeni üyeleri için berat töreni düzenlendi.

Organizasyonda davetliler, Dursun Özbek, Okan Buruk ve Fatih Terim'e yoğun ilgi gösterdi.