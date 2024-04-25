İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2024 Perşembe / 17 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5034
  • EURO
    34,9622
  • ALTIN
    2429.87
  • BIST100
    9812.21
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ile Adana Demirspor 40. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Galatasaray ile Adana Demirspor 40. kez kozlarını paylaşacak

Galatasaray ile Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 34 haftası yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 11:30 - Güncelleme:
Galatasaray ile Adana Demirspor 40. kez kozlarını paylaşacak
ABONE OL

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'ta Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 64 gole karşılık Adana Demirspor 32 gol buldu.

ADANA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

Adana'da yapılan 19 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 maçın 13'ünde gol atamadı.

EN FARKLI SKORLAR

İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.