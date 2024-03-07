İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8443
  • EURO
    34,8297
  • ALTIN
    2207.41
  • BIST100
    8891.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ile Çaykur Rizespor 44. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 44. kez kozlarını paylaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 44. kez rakip olacak.

IHA7 Mart 2024 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 44. kez kozlarını paylaşacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de Rams Park'ta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 75 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor.

44. RANDEVU

Galatasaray ile Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 29 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 100 golüne, Rize ekibi 44 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan maçı Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında son olarak geçen sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 31 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu sezon ligde Rams Park'ta oynadığı 14 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

SON 16 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 16 karşılaşmada kaybetmezken, son 9 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 58 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan, bu mücadelelerin 15'inde de kalesini gole kapadı.

4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Rizespor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu ve Kaan Ayhan sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 30. haftada deplasmandaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

EKSİKLER

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı kadroda yer almayacak. Beşiktaş derbisinde arka adalesinde sertlik hisseden ve son antrenmanda yer almayan Davinson Sanchez ile derbide oynamayan Wilfried Zaha'nın durumu bugün belli olacak. Takımla antrenmanda olmayan Sergio Oliveira'nın da oynaması beklenmiyor. Oliveira'nın durumunun yönetim kurulu toplantısından sonra belli olacağı ifade edildi.

OKAN BURUK İLE İLHAN PALUT, 5. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 4 mücadelede Okan Buruk'un ekipleri 3 galibiyet alırken, 1 maç da berabere sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.