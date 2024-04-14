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  • Galatasaray ile de anılmıştı! Fenerbahçe Cameron Puertas'a kancayı taktı
Spor

Galatasaray ile de anılmıştı! Fenerbahçe Cameron Puertas'a kancayı taktı

Transfer çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'de hedef Konferans Ligi'ndeki rakibi Union SG'nin yıldızı Cameron Puertas oldu. Oyuncu için iletişimi sürdüren sportif direktör Mario Branco transferi kısa süre içerisinde tamamlamak istiyor. İşte detaylar...

Takvim14 Nisan 2024 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Galatasaray ile de anılmıştı! Fenerbahçe Cameron Puertas'a kancayı taktı
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco, transfer çalışmalarına erken başladı. Branco'nun gelecek sezon öncesi ilk hedefi İspanyol yıldız Cameron Puertas...

YOĞUN MESAİ

Fenerbahçe'nin bu sezon Union SG. ile oynadığı maçlardan sonra Belçika ekibi ile iletişimi kesmeyen Branco'nun bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

G.SARAY İLE DE ANILMIŞTI

Bilindiği gibi 25 yaşındaki 10 numaranın ismi Galatasaray ile de anılmıştı...

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 47 karşılaşmada boy gösteren İspanyol orta saha, 8 gol atarken 20 de asist yaptı. Puertas'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor...

AVRUPA'NIN İLGİSİ VAR

Avrupa'nın önemli kulüplerinin de takibinde olan yıldız oyuncu için Belçika ekibinin sezon sonunda net kararını açıklaması bekleniyor.

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