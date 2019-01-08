İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4765
  • 6,2634
  • 226.072
  • 90.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray ile Eskişehirspor 3-3 berabere kaldı

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor ile 3-3 berabere kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eskişehirspor ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçta Galatasaray, 3-1 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Sinan Gümüş, 24. dakikada Yunus Akgün ve 67'de kendi kalesine Ömer Güler attı. Eskişehirspor'un golleri ise 22. dakikada Khalil Ibrahim, 75. dakikada Talha Erdoğan ve 84. dakikada Utku Kızılkaya'dan geldi.

Galatasaray, karşılaşmaya İsmail Çipe, Martin Lines, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik ilk 11'i ile başladı. Mücadelede ayrıca, genç kaleci Batuhan, Ozan, Mariano, Fernando, Celil, Feghouli, Belhanda, Atalay ve Onyekuru da forma giydi.

BELHANDA MAÇI TAMAMLAYAMADI

Öte yandan Galatasaray'da 80. dakikada Younes Belhanda, sakatlanarak oyundan çıktı. Belhanda'nın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Sarı kırmızılı ekip, Antalya'da kampını tamamladıktan sonra Almanya'ya gidecek ve bir sonraki hazırlık maçında 12 Ocak tarihinde Bundesliga temsilcisi Red Bull Leipzig ile karşılaşacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin"

'Kimse Türkiye'den terör örgütüne güvence vermesini beklemesin'

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

Başkan Erdoğan'dan Deniz Çakır'a sert tepki: Faşistliğin en sefil hali

+50 kilometre menzilli obüsü envantere aldılar

+50 kilometre menzilli obüsü envantere aldılar

4 bin 500 kilometre menzilli Rusya'dan yeni nükleer adım

4 bin 500 kilometre menzilli Rusya'dan yeni nükleer adım

F-18'lere kendi yazılımlarını yükleyecekler

F-18'lere kendi yazılımlarını yükleyecekler

İki ülke arasında yeni kriz

İki ülke arasında yeni kriz

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

'Altıntaş'ı FETÖ toplantılarında gördüm'

Dünyanın en büyüğü olacak

Dünyanın en büyüğü olacak
 

POPÜLER HABERLER

Şov yaparken kafasını yılana kaptırdı

Şov yaparken kafasını yılana kaptırdı

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

Süper Lig'de değeri en çok artan futbolcular!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA