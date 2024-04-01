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Spor

Galatasaray ile Hatayspor, 8. kez kozlarını paylaşacak

Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın 8. kez karşılaşacak.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Galatasaray ile Hatayspor, 8. kez kozlarını paylaşacak
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İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Atakaş Hatayspor 1 golle yanıt verdi.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

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