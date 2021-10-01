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Spor

Galatasaray, ilk maçında Cizre Belediyespor'a mağlup oldu

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ilk maçında Cizre Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

DHA1 Ekim 2021 Cuma 19:15 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 19:15
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 22-25, 25-17, 24-26, 25-21 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi. Grupta yarın 17.30'da Cizre Bld-Bursa BŞB, 20.00'de Bingöl Solhanspor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Pınar Elma (xx)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Emre (xx), Murat (xx), Burutay (xxx), Doğukan (xx), Torres (xx), Sedlacek (xx), Beytullah (xx), Cansın (x), Selim (x), Hakkı (x)

CİZRE BELEDİYESPOR: Seganov (xx), Divis (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx), Can (xx), Emin (xxx), Umut (xxx), Ahmet (xx), Andaç (x), Eren (x), Selim (xx), Fatih (x)

SETLER: 22-25, 25-17, 24-26, 25-21, 12-15

SÜRE: 144 dakika (29, 28, 35, 29, 23)

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