Galatasaray ilk yarıda 4 net gol pozisyondan yararlanamadı!
Dün gece Porto maçının ilk yarısında çok iyi bir futbol ortaya koyan ve 4 net gol pozisyonuna giren Galatasaray, bunların hiç birini atamadı.
Galatasaray, Porto maçının ilk yarısında oyunun tek hakimi olurken, 4 net pozisyon yakalamasına rağmen meşin yuvarlağı kale çizgisinden geçirmeyi başaramadı.
SİNAN DEFANSA TAKILDI
13. dakikada Onyekuru, sağ kanatta Linnes'ten aldığı pas sonrası çizgiye inmeden ortayı yaptı, ceza sahası içinde Sinan Gümüş şutu gönderdi, kaleye sert giden top Maxi Pereira'ya çarpıp kornere gitti.
NAGATOMO CASILLAS'I GEÇEMEDİ
37. dakiakda bu sefer Nagatomo mutlak pozisyonu harcadı. Mükemmel gelişen hücum organizasyonunda Belhanda önce Rodrigues'i gördü, Rodrigues'in ceza sahasında klas pasında Nagatomo bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Casillas çıktı ve gole izin vermedi.
ONYEKURU'DAN İSABETSİZ VURUŞ
38. dakikada Donk'un uzun topunda Onyekuru ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluştu, şutunu da yolladı ama top yan ağlarda kaldı.
SİNAN GÜMÜŞ TEK BAŞINA TAŞIDI AMA...
44. dakikada Sinan Gümüş bir net pozisyonda daha ağları bulamadı. Porto'nun kullandığı serbest vuruşun dönüşünde Sinan Gümüş topu metrelerce taşıdı ve ceza sahasına girdi, sol çaprazdan şutunu da gönderdi ama Casillas son müdahaleyle topu kornere çeldi.
(Sporx)
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