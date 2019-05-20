Galatasaray Iver Fossum’u takibe aldı

GALATASARAY’DA transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Sezon sonunda kiralık oyuncuları Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru ile yollarını ayıracak olan Sarı-Kırmızılılar, bu iki ismin alternatiflerini aramaya başladı. Henry’nin yerine eski Beşiktaşlı Ryan Babel’i düşünen Cim Bom, Ndiaye’nin yerine ise Norveçli oyuncu Iver Fossum’u gündemine aldı… Bundesliga’ya veda eden Hannover 96’da forma giyen genç orta sahanın menajeriyle irtibata geçildi.

LİNNES DEVREYE GİRDİ

OCAK 2016’da Stromsgodset’ten Alman ekibine gelen 22 yaşındaki Fossum için Sarı-Kırmızılılar’ın Norveçli yıldızı Martin Linnes de devreye girdi. Linnes’in milli takımdan arkadaşı olan Fossum’a Galatasaray, Türkiye ve İstanbul hakkında bilgiler verdiği hatta taraftarların videosunu gönderdiği belirtildi. Martin’le görüşmesinin ardından genç oyuncunun fikrinin değiştiği ve Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

TAM BİR JOKER OYUNCU

BU sezon Hannover 96 formasını Bundesliga’da 9, Almanya Kupası’nda ise 2 kez giyen Fossum, toplamda 453 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlayamadı. Takımı ikinci lige düştüğü için ayrılmak isteyen 22 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2020’de bitiyor. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Norveçli için Cim Bom’un Almanlara 1 milyon euro önereceği belirtildi. Fossum, Merkez orta saha olmasında rağmen sağ bek, 10 numara ve ön libero da oynayabiliyor.

Güneş