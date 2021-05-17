Galatasaray Kadın Basketbol'dan Efe Güven'e 1 yıllık imza

DHA 17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:17 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:17

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başantrenörlük görevine 2018 yazında getirilen Efe Güven, ilk sezonunda takımımızla Kadınlar Basketbol Ligi'nde yarı final oynarken EuroCup Women'da çeyrek finale kalma başarısı göstermişti. Koronavirüs pandemisi sebebiyle daha sonra iptal edilen ikinci sezonunda ise Kadınlar Basketbol Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak bir sonraki sezon EuroLeague Women'da oynama hakkı kazandı.

Geride bıraktığımız sezonda ligde ve Avrupa'da iddialı bir takım yaratan Efe Güven, ligde normal sezonu ikinci tamamladı. Altı sezon sonra takımımız ligde final etabına yükseldi. EuroLeague Women'da ise çeyrek final etabında boy gösterdi.

Efe Güven'e Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndaki görevinde başarılarının devamını diliyoruz."