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Spor

Galatasaray kafilesi Slovenya'ya ulaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi Slovenya'ya ulaştı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 16:36 - Güncelleme:
Galatasaray kafilesi Slovenya'ya ulaştı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda yarın Olimpija Ljubljana ile yapacağı ilk maç için Slovenya'ya geldi.

Sarı-kırmızılı kafile, özel uçakla Uluslararası Ljubljana Havaalanı'na geldikten sonra, kalacağı otele hareket etti.

Galatasaraylı futbolcular, havaalanına gelen taraftarların fotoğraf çekilme ve imza taleplerini geri çevirmedi.

Galatasaray, bu akşam teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun düzenleyeceği basın toplantısının ardından, başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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