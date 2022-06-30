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Spor

Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın yerine...

36 yaşındaki Fernando Muslera'nın kontratının 2 sezon sonra bitecek olmasını göz önüne alan Galatasaray, yeni bir kaleci için şimdiden planlamasını yapmaya başladı. Sarı kırmızılıların Altınordu'nun file bekçisi Ali Emre Yanar için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Fanatik30 Haziran 2022 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
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Kiralık kaleciler Okan Kocuk Giresun'da, Batuhan Şen de Menmen'de iyi bir sezon geçirseler de Galatasaray'ın kaleci transferi konusunda çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulübün listesinde ilk sırada yer alan isim hiç yabancı değil. Cim Bom 1. Lig ekibi Altınordu'nun 24 yaşındaki kalecisi Ali Emre Yanar'ı listesine aldı. 1.90'lık eldiven için Galatasaray'ın yanı sıra birçok kulüp daha devrede. Bunlardan biri Danimarka'dan Nordsjaelland. Türkiye'den şu ana kadar Konyaspor'un 450 bin avro, Başakşehir'in 500 bin avro teklifle Altınordu'nun kapısını çaldığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar ise 750 bin avroya bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

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GÖRÜŞMEYİ AYHAN AKMAN YAPTI

Fanatik'in haberine göre; Altınordu'nun Ali Emre için 1.4 milyon avro istediği, Galatasaray adına görüşmeleri bizzat Ayhan Akman'ın yürüttüğü, gelen haberler arasında. Ayhan Akman, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın altyapısında göreve başlamıştı. Alt ligleri yakından takip eden Ayhan hocanın, dış transferde Florya'ya kazandırmak istediği ilk isim de Ali Emre Yanar oldu. Genç eldivenin, özellikle de Muslera sonrası dönem için düşünüldüğü, transferin gerçekleşmesi halinde tecrübe kazanması adına tekrar kiralanabileceği ifade ediliyor.

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