Galatasaray karşısında yok! Eric Ten Hag memnun değil

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, takımın İngiliz yıldızı Marcus Rashford'un performansını değerlendirdi.

Hollandalı teknik adam, bu sezon 15 maçta sadece 1 gol atan ve son olarak Kopenhag maçında kırmızı kart gören Rashford için, "Bence o mutsuz. Biz de mutlu değiliz. Kendisinden beklentiler yüksek ve şu anda en iyi halinde değil. Geri döneceğini biliyorum. Takım daha iyi oynadığında, o da daha iyi oynamaya başlayacak ve gol atacak. Bundan eminim. Bu çok çabuk gerçekleşebilir. Bazen yalnızca bir maça ihtiyaç duyarsınız. Buna başaracağımıza eminim" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY MAÇINDA YOK!

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynanan maçta kırmızı kart gören Rashford, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.